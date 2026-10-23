Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 08:18

Транспорт

В центре столицы ограничат движение транспорта из-за саммита "Россия – Африка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Из-за саммита "Россия – Африка" 24, 27, 28 и 29 октября в центре Москвы временно ограничат движение на ряде улиц, набережных и мостов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

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Основные ограничения вводятся 24 октября с 09:00 до 12:00, 28 октября с 10:00 до конца саммита и 29 октября с 08:00 до завершения саммита. На эти периоды проезд закрывают по Тверской улице от Тверского бульвара до Моховой улицы, а также:

  • по Моховой улице от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
  • по улице Петровке от Дмитровского переулка до Театрального проезда;
  • по Большой Никитской улице от Романова переулка до Моховой улицы.

Кроме того, нельзя будет проехать по Москворецкой улице и улице Охотный Ряд.

В зону ограничений также попадут Театральный и Китайгородский проезды, Старая и Новая площади, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты.

24 октября с 09:00 до 12:00 и 28 октября с 10:00 до конца саммита движение перекроют по улицам Ильинке и Варварке.

На Волхонке и Ленивке, в Соймоновском проезде и на участке Пречистенской набережной от Большого Каменного моста до Новокрымского проезда проезд закроют 24 октября с 09:00 до 12:00, 28 октября с 16:00 до конца саммита и 29 октября с 08:00 до завершения саммита.

С 11:00 27 октября и до завершения саммита будет ограничено движение на Краснопресненской набережной, а также:

  • на улице 1905 года – от Краснопресненской набережной до Шмитовского проезда;
  • на Рочдельской улице – от улицы 1905 года до улицы Трехгорный Вал;
  • на Мантулинской улице – от улицы 1905 года до 1-го Красногвардейского проезда.

На Волхонке парковка будет запрещена 24 октября с 00:01 до 23:59, а также с 00:01 28 октября до 23:59 29 октября.

Горожанам советуют заранее строить маршрут с учетом ограничений и по возможности пользоваться метро. Подробности опубликованы на сайте ЦОДД.

Ранее в Москве на время ограничили движение на Волоколамском шоссе. До 1 октября 2027 года одна полоса на участке от дома 23 по Большому Волоколамскому проезду до дома 22, корпуса 2, по Волоколамскому шоссе будет недоступна для проезда. Ограничения связаны со строительными работами.

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