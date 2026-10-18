Движение на участке Волоколамского шоссе ограничено почти на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничено на Волоколамском шоссе до 1 октября 2027 года. Меры связаны с проведением строительных работ, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что для движения не будет доступна одна полоса от дома 23 по Большому Волоколамскому проезду до дома 22, корпуса 2 по Волоколамскому шоссе.

Ранее движение транспорта ограничили на Рязановском шоссе до 30 июня 2027 года. Меры связаны с проведением ремонтных работ. В районе дома 27/2 в деревне Рязаново для движения недоступна одна полоса.

Между тем в Москве изменили работу маршрутов у "Фуд Сити" на время проведения дорожных работ. Автобус № с179 больше не заезжает к торговому комплексу, а маршрут № 184 временно не работает.

