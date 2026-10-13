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13 октября, 09:52

Транспорт

Круговое движение появилось на 19 перекрестках в Москве с начала года

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На 19 перекрестках в девяти административных округах Москвы с начала года изменили схему движения, организовав круговые перекрестки. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Новые схемы позволяют открывать дополнительные направления, сокращать объезды и равномернее распределять транспортные потоки. На некоторых участках они заменяют светофорное регулирование: автомобили проезжают перекресток по мере освобождения круга, не дожидаясь разрешающего сигнала.

"Продолжаем повышать безопасность на дорогах столицы по поручению Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

При проектировании каждого перекрестка специалисты учитывают интенсивность движения, маршруты городского транспорта и габариты автобусов и спецтехники. При подъезде к кругу водители должны снизить скорость до 20–30 километров в час и уступить дорогу тем, кто уже движется по нему. Это помогает снизить риск лобовых и угловых столкновений, сократить задержки, а также упростить повороты и развороты, которые раньше могли требовать дополнительного объезда.

Одним из участков с новой схемой стало пересечение улицы Клары Цеткин, Новопетровского и Фармацевтического проездов. Здесь организовали пять дополнительных направлений движения, сократили задержки городского транспорта и уменьшили перепробег в среднем на километр. В зависимости от маршрута расстояние сократилось на 0,6–1,5 километра.

В Южном административном округе круговое движение организовали на четырех участках: на пересечениях улиц Садовники и Академика Миллионщикова, Братеевской и Ключевой, Гурьевского проезда и Тамбовской улицы, а также на Каширском шоссе у дома 67.

В Западном административном округе такие схемы появились на пересечении Никулинского проезда и проезда Олимпийской Деревни, а также на улице Новозаводской у дома 2, корпуса 1. В Зеленограде круговое движение организовали на пересечении улиц Академика Валиева и Конструктора Гуськова.

В Северном административном округе новые схемы действуют на Карельском бульваре у дома 5, на пересечении Карельского бульвара, улицы Софьи Ковалевской и Долгопрудной улицы, на пересечении улицы Софьи Ковалевской и Проектируемого проезда № 4599, а также на пересечении улиц Бусиновской Горки, Ижорской и Маршала Федоренко.

Круговое движение также организовали в Северо-Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Восточном, Троицком и Новомосковском административных округах. На части участков продолжаются завершающие работы по установке дорожных знаков и нанесению разметки. В столице новые круговые перекрестки обустраивают в рамках благоустройства и с помощью переразметки востребованных пересечений.

Ранее после реконструкции открылась Шелепихинская набережная. В ходе работ там построили и обновили 3,2 километра дорог. Уже существующая дорога расширена до двух полос в каждом направлении. Также обустроены пешеходные зоны для прогулок и занятий спортом.

В Москве с начала года организовали круговое движение на 19 перекрестках

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