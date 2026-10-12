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12 октября, 14:22

Мэр Москвы

Собянин сообщил об открытии Шелепихинской набережной после реконструкции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве завершили реконструкцию Шелепихинской набережной. Старт движению по обновленному участку дал Сергей Собянин.

За три года в районе Большого Сити обновили семь участков набережных Москвы-реки на обоих берегах. По словам мэра, территории, часть которых ранее занимали промышленные зоны, теперь стали общественными пространствами, где можно гулять, заниматься спортом и отдыхать. Реконструкцию других набережных в столице продолжат.

В ходе работ построили и реконструировали 3,2 километра дорог. В частности, проложили новый участок Шелепихинской набережной от моста Академика Королева до ее соединения с Карамышевской набережной в районе 3-го Силикатного проезда.

Существующую дорогу расширили до двух полос в каждом направлении. По оценкам экспертов, после обновления по ней смогут проезжать более 34 тысяч автомобилей в сутки.

Вдоль Москвы-реки обустроили рекреационную зону протяженностью около двух километров – от моста Академика Королева до Третьего транспортного кольца. Здесь предусмотрены пространства для прогулок, занятий спортом и отдыха. Для укрепления берега и защиты грунта от размыва и оползней возвели подпорные стены общей длиной два километра.

Основную часть проекта завершили в сентябре 2026 года. В ближайшее время планируется закончить реконструкцию Причального проезда, который связывает Шелепихинскую набережную с Шелепихинским шоссе.

Ранее в сентябре в Москве после реконструкции открыли движение по Крутицкой и первому участку Симоновской набережной. Благодаря этому непрерывная линия набережных на левом берегу Москвы-реки увеличилась на 2,2 километра.

На Симоновской набережной также обустроили променад длиной более километра с зонами отдыха, качелями, деревянными шезлонгами и дорожками для пешеходов и велосипедистов. В дальнейшем Симоновскую набережную планируют продлить до Третьего транспортного кольца.

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