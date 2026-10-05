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Новости

05 октября, 12:13

Город

Пешеходную зону со смотровыми площадками обустроят на Крутицкой набережной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На верхнем уровне Крутицкой набережной создадут пешеходную зону протяженностью 500 метров вдоль домов 5–13. Здесь появятся две смотровые площадки и амфитеатр, а также лестничный спуск к нижней части набережной, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сейчас специалисты укладывают тротуарную плитку. Смотровые площадки позволят увидеть Москву-реку и противоположный берег. Завершить благоустройство планируется до конца года.

В сентябре после реконструкции открыли движение по Крутицкой и первому участку Симоновской набережной. После этого непрерывная линия московских набережных на левом берегу Москвы-реки увеличилась на 2,2 километра. В дальнейшем Симоновскую набережную планируют продлить до Третьего транспортного кольца.

На участке Симоновской набережной возле жилого квартала также появился новый променад длиной более километра. Территорию озеленили, оборудовали зоны отдыха с качелями, деревянными шезлонгами и лавочками, а также дорожки для пешеходов и велосипедистов, уточнил руководитель столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Строительство объекта организовали в два этапа, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. По его словам, ведомство уже выдало разрешение на ввод первой очереди в эксплуатацию, а вторая сейчас находится в работе.

Ранее сообщалось, что в Москве благоустроили дворовые территории на Варшавском шоссе и улице Академика Янгеля. Например, на Варшавском шоссе установили игровые комплексы с башнями, переходами, лестницами и горками, а на улице Академика Янгеля обновили спортивную зону.

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