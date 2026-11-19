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Переговоры руководителей России, США и Китая могут стать символом масштабного изменения международной системы и свидетельством ослабления позиций Европы. Такую оценку первой трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина дал колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

Автор обратил внимание на расстановку лидеров во время переговоров. По его словам, в центре оказался председатель КНР, а по обе стороны от него – руководители двух других крупнейших военных держав.

Чемпион считает, что встреча стала символическим завершением прежнего либерального мирового порядка. Он также назвал произошедшее "окончательным унижением Европы".

Отдельно обозреватель отметил изменение подхода Вашингтона к международной конкуренции. По его мнению, США теперь исходят из того, что им придется самостоятельно соперничать сразу с двумя равными по силе противниками.

Сама трехсторонняя встреча прошла на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Путин, Трамп и Си Цзиньпин впервые провели переговоры в таком составе.

В ходе беседы главы государств обсудили международную обстановку и подтвердили намерение поддерживать стратегическую стабильность и международную безопасность. По итогам встречи они приняли декларацию о мире.