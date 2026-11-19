Фото: depositphotos/VitalikRadko

Росфинмониторинг пока не фиксирует серьезных мошеннических схем с применением цифрового рубля, но служба продолжит следить за ситуацией. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь – замдиректора службы Герман Негляд.

Он уточнил, что для контроля форма используемой валюты значения не имеет. Антиотмывочные правила для цифрового рубля действуют так же, как для традиционных денег. Закон, закрепивший эти нормы, был принят и вступил в силу в прошлом году, напомнил Негляд.

"Там полный паритет", – пояснил он, подчеркнув, что регулирование является абсолютно симметричным.

Ранее стало известно, что свыше 140 российских банков сейчас находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля. 38 кредитных организаций уже подключены. Соответствующие счета открыли 295 тысяч физлиц и порядка 15 тысяч юрлиц.

Кроме того, в 2027 году в стране могут быть установлены банкоматы, которые позволят снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля.