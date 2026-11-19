Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии и России остается стабильной долгие годы благодаря сотрудничеству санитарно-эпидемиологических служб государств. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях научно-практической конференции "Здоровье и окружающая среда" в Минске.

"Это крайне важный результат, который должен быть особо отмечен", – приводит ее слова агентство БелТА.

Руководитель Роспотребнадзора также отметила общую историю развития санитарно-эпидемиологических служб России и Белоруссии. По ее словам, страны обладают практически идентичной системой подготовки специалистов, а другим важным фактором является один язык образования и профессионального общения, что закладывает основу для совместных решений.

Попова подчеркнула, что у Союзного государства есть общий периметр, в границах которого ведется работа по защите от всевозможных рисков для здоровья населения: эпидемиологических, гигиенических. Кроме того, коллеги из двух государств регулярно обмениваются информацией и практическими решениями.

Ранее Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной и благополучной. По ее словам, в мире ситуация остается напряженной. Прогноза по ее стабилизации в разных странах пока нет.