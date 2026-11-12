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12 ноября, 09:00

Общество

Онищенко заявил, что распространение гриппа в России не вызывает тревоги

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что распространение гриппа в России прогнозируемо и не вызывает тревоги. Об этом он сообщил РИА Новости.

"В целом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России сейчас находится в пределах среднемноголетних уровней", – отметил он.

Академик призвал продолжать вакцинацию населения, особенно трудоспособного возраста. Как он считает, работодатель, который хочет избежать роста заболеваемости гриппом среди сотрудников и экономических потерь, должен приобрести необходимое количество вакцины и обеспечить прививки.

Основной всплеск заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в России ожидается во второй половине января. При этом в некоторых субъектах страны эпидемиологическая ситуация может осложниться раньше.

Онищенко рекомендовал заболевшим использовать средства защиты, чтобы снизить риск передачи инфекции окружающим.

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