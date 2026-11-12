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12 ноября, 08:55

Город

В Печатниках обновили проезд рядом с Парком технических видов спорта

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В московском районе Печатники привели в порядок Проектируемый проезд № 1481, расположенный рядом с Парком технических видов спорта. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

Перед началом работ специалисты обследовали территорию, после чего сняли старое изношенное покрытие проезжей части и уложили новое. Затем отремонтировали пешеходные тротуары, а на завершающем этапе восстановили газон.

Участок находится в оживленной зоне: по соседству расположены крупные складские помещения, а напротив – популярное место для отдыха и занятий спортом.

Ранее в районе Богородское завершили благоустройство Лукьяновского проезда общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Там обновили около семи тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и тротуарах, а также установили новые опоры наружного освещения. Проезд соединяет улицы Андреево-Забелинскую и 1-ю Мясниковскую.

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