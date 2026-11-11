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11 ноября, 07:25

Город

В районе Богородское завершили благоустройство Лукьяновского проезда

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В московском районе Богородское завершили работы по благоустройству Лукьяновского проезда, общая площадь обновленной территории составила 14 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

В ходе работ специалисты заменили около семи тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и тротуарах. Старое покрытие удалили дорожными фрезами, после чего уложили новую асфальтовую смесь и уплотнили ее катками. Завершающим этапом стало нанесение дорожной разметки.

Кроме того, вдоль проезда установили опоры наружного освещения. Это позволило улучшить видимость для автомобилистов и пешеходов в темное время суток.

Проезд связывает улицы Андреево-Забелинскую и 1-ю Мясниковскую, обеспечивая транспортное и пешеходное сообщение между жилыми кварталами.

Ранее в Пресненском районе Москвы завершили благоустройство пяти улиц – Сергея Макеева, Малой Грузинской, Пресненского Вала, Ножового и Малого Предтеченского переулков.

Там перенесли под землю воздушные линии, обновили более 105 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, обустроили зоны отдыха с лавочками и установили навигационные стелы.

Кроме того, на улицах смонтировали 124 фонаря и 59 опор контрастного освещения возле нерегулируемых переходов, а также разбили более 17 тысяч квадратных метров газонов.

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