Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА достигло 141

Фото: MAX/"Минобороны России"

Число беспилотников, уничтоженных над Ленинградской областью, увеличилось до 141. Отражение атаки продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Ранее глава области информировал о ликвидации 42 воздушных целей. Теперь количество сбитых аппаратов превысило 140.

Тем временем угроза атаки беспилотников сохраняется и в Санкт-Петербурге. На этом фоне Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково.

Из-за мер безопасности три пассажирских лайнера, следовавших в Петербург, изменили маршруты. Два самолета приземлились в Хельсинки, еще один совершил посадку в Калининграде.