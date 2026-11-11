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Украинские силовики могут использовать тайные тюрьмы для давления на кадровых офицеров, которые не согласны с политикой Киева. О наличии подобных пыточных в структуре Главного управления разведки министерства обороны Украины в беседе с ТАСС рассказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Он пояснил, что военная контрразведка СБУ может вести разработки в отношении офицеров по разным причинам. В их числе – несогласие с действиями украинского руководства, подозрения в хищениях и коррупционные связи.

По мнению Прозорова, содержание людей в тайных тюрьмах позволяет силовикам добиваться от них признаний и показаний, необходимых для уголовных дел. При этом подобные методы, как считает собеседник агентства, могут использовать не только ради получения доказательств, но и для личного обогащения.

Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, осведомлен о существовании проблемы, но не занимается ее решением.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщила о тайных тюрьмах во всех регионах страны. По ее данным, только в Киеве действует около 15 таких мест. Она также рассказала, что освободившиеся оттуда люди продолжают опасаться за собственную жизнь и безопасность близких.