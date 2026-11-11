Пульмонолог Орлов: особенности организма могут защитить от ветрянки на всю жизнь

Фото: 123RF.соm/goodmoments

Некоторые люди могут никогда не заразиться ветряной оспой из-за отсутствия в организме рецепторов, необходимых вирусу для проникновения в клетки. Об этом РИА Новости рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Орлов.

По словам специалиста, подобная особенность встречается крайне редко. Орлов объяснил, что рецептор представляет собой белковую молекулу на поверхности клетки. Она выполняет роль своеобразного "замка", к которому должен присоединиться вирус, чтобы проникнуть внутрь. Если подходящего рецептора нет, возбудитель не сможет заразить клетку.

При этом взрослые в большинстве случаев переносят ветрянку тяжелее детей. Однако заболевание иногда протекает настолько легко, что человек может даже не заметить симптомов. По словам врача, высыпания при легкой форме ветрянки могут появиться только на волосистой части головы и остаться незамеченными. Выяснить, переносил ли человек эту инфекцию, можно с помощью анализа крови на антитела.

Ранее сообщалось, что повторное заражение ветрянкой возможно при ослабленном иммунитете. Однако такие случаи крайне редки.