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11 ноября, 01:35

Политика

Украинская журналистка сообщила о 15 тайных тюрьмах в Киеве

Фото: 123RF.соm/kobzev3179

На Украине действуют тайные тюрьмы во всех регионах страны, а в одном только Киеве их насчитывается около 15. Об этом РИА Новости рассказала украинская журналистка Диана Панченко.

"Подобные пыточные есть во всех регионах. Чем больше население города, тем больше пыточных. Насколько мне известно, в одном Киеве – около 15", – заявила она.

По словам Панченко, люди, которым удалось выбраться из таких мест, продолжают опасаться за свою жизнь и безопасность близких. Они понимают, что в подобную тюрьму может попасть практически любой житель страны.

Журналистка также отметила, что бывшие узники боятся возможного повторного преследования. По ее словам, пережитый опыт заставляет их также опасаться за судьбу родственников.

Ранее Панченко сообщила, что получила от пострадавших более тысячи писем с адресами предполагаемых тайных тюрем. Авторы обращений подробно описывают издевательства, которым, по их утверждениям, подвергались во время содержания в этих местах.

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