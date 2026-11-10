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10 ноября, 21:57

Культура

Заслуженный деятель искусств России Лев Сундстрем умер на 86-м году жизни

Фото: телеграм-канал "ГИТИС"

Профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России Лев Сундстрем умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в своем телеграм-канале.

Сундстрем возглавлял кафедру продюсерства в области исполнительских искусств в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ). В ГИТИСе его назвали одним из тех, кто стоял у истоков нынешнего российского образования в сфере театрального менеджмента.

Вместе с Юрием Орловым из ГИТИСа и Анатолием Смелянским из Школы-студии МХАТ он подготовил и провел театральную реформу. Она создала в стране условия для полноценной академической подготовки специалистов по экономике творчества, пояснили в институте.

"Каждый выпускник помнит его требовательность, упорство, справедливость и отеческую заботу", – говорится в сообщении пресс-службы РГИСИ.

Там в свою очередь добавили, что педагог работал в Союзе театральных деятелей. Под его руководством был выполнен целый ряд проектов и приняты новые концепции развития театрального дела.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также выразил соболезнования после смерти Сундстрема, передает РИА Новости.

"Лев Геннадьевич прожил долгую, яркую жизнь, неразрывно связанную с Северной столицей. Его семья вернулась в Ленинград сразу после освобождения города от вражеской блокады – с тех пор он стал его судьбой", – приводит его слова пресс-служба администрации.

Беглов подчеркнул, что Сундстрем воспитал не одно поколение профессионалов и помог многим войти в мир искусства.

Сундстрем начал трудовую деятельность в монтировочном цехе Большого драматического театра (БДТ). После окончания Ленинградского электротехнического института связи имени М. А. Бонч-Бруевича и службы в армии он вернулся в БДТ электриком. Работал в конструкторских бюро, параллельно занимаясь в любительском театре.

В 1970 году его пригласили на должность инженера лаборатории экономики и организации театра ЛГИТМиКа. Там Сундстрем внес вклад в становление отечественного профессионального образования в области театрального менеджмента и открыл специализацию "продюсер исполнительских искусств".

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