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10 ноября, 20:22

Политика

Рябков заявил, что оценивать ход переговоров в Абу-Даби пока рано

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Оценивать ход трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США пока рано. Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который входит в состав российской переговорной группы, заявил в беседе с ИС "Вести".

Он также подтвердил, что контакты продолжатся 11 ноября.

Кроме того, неназванный источник в переговорной группе, беседуя с журналистами, опроверг сообщения СМИ о том, что Москва и Киев якобы договорились о новом обмене пленными.

Трехсторонние переговоры делегаций РФ, Украины и США проходят в Абу-Даби. Первая встреча состоялась 10 ноября. Они длилась 4,5 часа с перерывом в 40 минут.

Госсекретарь США Марко Рубио оценил переговоры как конструктивные. При этом политик отметил, что речь не идет о возможности урегулирования конфликта за 24 часа.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский назвал первый день консультаций конструктивным. Он рассказал, что стороны успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов, поговорили о гарантиях безопасности для Украины и об основах их долгосрочного функционирования. Также поднималась тема необходимости деэскалационных шагов.

В первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби обсуждали гарантии безопасности

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Сюжет: Переговоры по Украине
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