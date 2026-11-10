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10 ноября, 18:27

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Fox News: загадочное существо заметили на затопленной улице во Флориде

Загадочное существо заметили на затопленной улице во Флориде

Фото: AP/Mike Carlson

Жительница штата Флорида Франшара Наполеон записала на видео неизвестное морское животное, которое перемещалось по затопленной улице. Об этом сообщает Fox News.

Женщина выразила мнение, что по ушедшей под воду улице плывет акула.

"Я не могла в это поверить", – призналась Наполеон.

Однако ее догадка пока не подтверждена. Часть пользователей предполагает, что в кадр попали дельфин или тарпон – крупная хищная рыба.

Животное оказалось в жилом районе из-за сильных дождей, обрушившихся на часть Атлантического побережья Флориды. Они привели к наводнениям на улицах, где расположены дома местных жителей.

Ранее необычное существо с яркими щетинками было найдено на берегу моря в британском графстве Суффолк. Животное длиной около 15 сантиметров нашла пара, которая охарактеризовала находку как что-то инопланетное. Ученые определили это создание как крупного морского червя семейства Aphroditidae.

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