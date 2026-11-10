Актера Калмыкова похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье

Фото: кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"; режиссер – Алла Сурикова; производство – "Мосфильм"

Актера и каскадера Анатолия Калмыкова похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Об этом ТАСС рассказал друг и коллега артиста.

Он уточнил, что церемония прошла в узком семейном кругу.

Калмыков скончался 31 октября на 76-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Артист появился в кино в 1969 году в качестве каскадера. Он принимал участие в съемках картин "Адъютант его превосходительства", "Освобождение" и "Корона Российской империи, или Снова неуловимые". Всего Калмыков снялся более чем в 160 кинолентах. Среди наиболее известных фильмов, в которых он участвовал, – "Человек с бульвара Капуцинов", "Ширли-мырли", "Орел и решка".

Он также запомнился зрителям ролями в сериалах "По ту сторону волков", "Не родись красивой", "Возвращение Мухтара", "Отель Элеон" и других.