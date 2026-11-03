Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 21:04

Культура

Причиной смерти народного артиста РФ Алексея Дурова стал комплекс заболеваний

Фото: vk.ru/uldramtheatre

Причиной смерти народного артиста России Алексея Дурова стал комплекс заболеваний, связанных с возрастными изменениями. Об этом РИА Новости сообщили в семье актера.

"Старость, естественные причины, болел всем тем, чем и болеют в его возрасте", – сказал собеседник агентства.

Актер умер в Ульяновске 2 ноября, ему было 86 лет. Прощание с ним пройдет 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова.

Наставницей Дурова в Ульяновском драматическом театре была Вера Ефремова. В своих лучших спектаклях она доверила ему знаковые роли в таких спектаклях, как "Маскарад" Михаила Лермонтова, "Бешеные деньги" Александра Островского, "Дело Артамоновых" Максима Горького, "Любовь Яровая" Константина Тренева и "Поднятая целина" Михаила Шолохова.

Последними работами Дурова стали старик в "Бедной Лизе" по повести Николая Карамзина и Сила Грознов в комедии Александра Островского "Правда – хорошо, а счастье лучше".

В 2002 году актера внесли в Золотую книгу почета и присвоили звание "Почетный гражданин Ульяновской области". В 2008 году за достижения он стал народным артистом Российской Федерации. В 2010 году Дурова наградили почетным знаком Ульяновской области "За веру и добродетель".

Читайте также


культура

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика