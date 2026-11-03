Причиной смерти народного артиста РФ Алексея Дурова стал комплекс заболеваний

Фото: vk.ru/uldramtheatre

Причиной смерти народного артиста России Алексея Дурова стал комплекс заболеваний, связанных с возрастными изменениями. Об этом РИА Новости сообщили в семье актера.

"Старость, естественные причины, болел всем тем, чем и болеют в его возрасте", – сказал собеседник агентства.

Актер умер в Ульяновске 2 ноября, ему было 86 лет. Прощание с ним пройдет 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова.

Наставницей Дурова в Ульяновском драматическом театре была Вера Ефремова. В своих лучших спектаклях она доверила ему знаковые роли в таких спектаклях, как "Маскарад" Михаила Лермонтова, "Бешеные деньги" Александра Островского, "Дело Артамоновых" Максима Горького, "Любовь Яровая" Константина Тренева и "Поднятая целина" Михаила Шолохова.

Последними работами Дурова стали старик в "Бедной Лизе" по повести Николая Карамзина и Сила Грознов в комедии Александра Островского "Правда – хорошо, а счастье лучше".

В 2002 году актера внесли в Золотую книгу почета и присвоили звание "Почетный гражданин Ульяновской области". В 2008 году за достижения он стал народным артистом Российской Федерации. В 2010 году Дурова наградили почетным знаком Ульяновской области "За веру и добродетель".

