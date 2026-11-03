Умер народный артист России Алексей Дуров

Фото: vk.ru/uldramtheatre

Народный артист России Алексей Дуров умер в Ульяновске 2 ноября в возрасте 86 лет. Об этом сообщили на странице Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова в соцсети "ВКонтакте".

Прощание с артистом пройдет 5 ноября в этом же театре с 11:00 до 12:00 (с 10:00 до 11:00 по московскому времени). Дуров был ведущим мастером сцены данного театра, а также почетным гражданином Ульяновской области.

Он родился в 1940 году в городе Серпухов в семье рабочих. После службы в Советской армии в 1962 году он стал студентом ГИТИСа имени Луначарского. На курсе преподавали Борис Бибиков и Ольга Пыжова, которые были учениками Константина Станиславского и Михаила Чехова и воспитанниками Первой студии МХТ.

По распределению Дуров попал в Ульяновский драматический театр. Его наставницей там стала Вера Ефремова, доверившая ему знаковые роли в своих лучших спектаклях: "Маскарад" Михаила Лермонтова, "Бешеные деньги" Александра Островского, "Дело Артамоновых" Максима Горького, "Любовь Яровая" Константина Тренева и "Поднятая целина" Михаила Шолохова.

Кроме того, актер был одним из исполнителей роли Владимира Ульянова. С 1987 года он был занят во всех ключевых постановках Юрия Копылова: "Ричард II" Уильяма Шекспира, "Трехгрошовая опера" Бертольда Брехта, "Волки и овцы" Александра Островского, "Монархи" Алексея Толстого, а также удостоенные Государственной премии России "Обрыв" Ивана Гончарова и "Генрих IV" Луиджи Пиранделло.

В числе последних работ Дурова – старик в "Бедной Лизе" по повести Николая Карамзина и Сила Грознов в комедии Александра Островского "Правда – хорошо, а счастье лучше".

В 2002 году актер был включен в Золотую книгу почета и удостоен звания "Почетный гражданин Ульяновской области". В 2008 году за свои достижения он получил звание народного артиста Российской Федерации. В 2010 году Дуров был награжден почетным знаком Ульяновской области "За веру и добродетель".