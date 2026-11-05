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05 ноября, 19:11

Происшествия

Четвертую подозреваемую в убийстве таксистки в Дагестане заключили под стражу

Фото: sledcom.ru

Суд арестовал четвертую подозреваемую по делу об убийстве 34-летней таксистки Динары Алхасовой. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По ходатайству следователя суд отправил ее в СИЗО на 1 месяц и 28 суток. Следователи устанавливают подробности преступления и выясняют роль каждого из фигурантов.

Женщина исчезла в Дагестане 30 октября, а 2 ноября она была найдена мертвой. После этого правоохранители задержали ее бывшего супруга и его знакомого. Затем в столичном аэропорту Домодедово была задержана еще одна подозреваемая.

Для захоронения погибшей фигуранты воспользовались помощью местного тракториста. Его попросили выкопать яму якобы под наружный туалет. Когда он выполнил свою работу, знакомый подъехал к яме на автомобиле, погрузил туда тело из багажника и закопал.

Бывший муж таксистки уже дал признательные показания. Он рассказал, что вызвал такси через поддельный номер, представившись женщиной. Когда автомобиль прибыл, он открыл дверь и ударил экс-супругу ножом.

Позже трое подозреваемых были заключены под стражу, а еще один, 20-летний студент, доставлен в суд для избрания меры пресечения. По данным следствия, он вывез телефон убитой в другой район и выбросил в канаву.

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