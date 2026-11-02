В Москве задержали возможную соучастницу убийства женщины-водителя в Дагестане

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Еще одну подозреваемую по делу об убийстве женщины в Дагестане задержали в аэропорту Домодедово в Москве, сообщила пресс-секретарь МВД по региону Гаяна Гариева в своем телеграм-канале.

Задержание провели полицейские. В настоящий момент сотрудники управления уголовного розыска МВД Дагестана готовят необходимые документы. В ближайшие часы они вылетят в Москву, чтобы этапировать подозреваемую в Дагестан.

Тело 34-летней Динары Алхасовой, пропавшей в Дагестане 30 октября, обнаружили в понедельник, 2 ноября. По подозрению в убийстве задержаны ее бывший муж и его знакомый.

К захоронению привлекли местного тракториста: его обманули насчет целей работ, попросив выкопать яму якобы под наружный туалет. Когда тракторист уехал, знакомый, который должен был захоронить Алхасову, подогнал автомобиль к яме, достал из багажника тело погибшей и сбросил его туда. После этого он немного прикопал и засыпал землей, чтобы тела не было видно.

После этого он снова вызвал того же тракториста и сообщил, что яма находится не на том месте. Мужчина попросил закопать ее и выкопать новую примерно в двух-трех метрах от первой. Тракторист выполнил просьбу.

