02 ноября, 18:18Происшествия
В Дагестане задержали подозреваемых в убийстве пропавшей женщины-водителя
Фото: depositphotos/TakeArt
В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве 34-летней женщины-водителя Динары Алхасовой, которая пропала после выезда из Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Алхасова уехала из дома на проспекте Амет-хана Султана в Махачкале утром 30 октября. Она была на автомобиле Volkswagen Polo. Обратно Алхасова не вернулась.
Ее тело нашли в понедельник, 2 ноября. По данным СМИ, погибшую обнаружили в горах. Утверждалось, что к случившемуся причастны муж женщины Акиф и его знакомый Бага. В социальных сетях появились сведения, что водительницу якобы заманили на встречу, где на нее напали, а после убийства закопали тело.
В ведомстве подтвердили, что Алхасова стала жертвой преступления и была жестоко убита.
"Сотрудникам управления уголовного розыска МВД Дагестана удалось выйти на след предполагаемых преступников и задержать их", – указали в министерстве.
Правоохранители также уточнили, что в свободное от работы время женщина занималась перевозками туристов. В день исчезновения она по заказу собиралась поехать к Сулакскому каньону и рассказала об этих планах мужу.
Ранее в Ачинске в Красноярском крае на улице обнаружили тело 16-летней девушки. 25 октября она ушла из дома знакомого и перестала выходить на связь с родственниками. В результате ее нашли рядом с проездом Авиаторов, однако признаков насильственной смерти на теле не было.