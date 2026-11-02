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02 ноября, 18:18

Происшествия

В Дагестане задержали подозреваемых в убийстве пропавшей женщины-водителя

Фото: depositphotos/TakeArt

В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве 34-летней женщины-водителя Динары Алхасовой, которая пропала после выезда из Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Алхасова уехала из дома на проспекте Амет-хана Султана в Махачкале утром 30 октября. Она была на автомобиле Volkswagen Polo. Обратно Алхасова не вернулась.

Ее тело нашли в понедельник, 2 ноября. По данным СМИ, погибшую обнаружили в горах. Утверждалось, что к случившемуся причастны муж женщины Акиф и его знакомый Бага. В социальных сетях появились сведения, что водительницу якобы заманили на встречу, где на нее напали, а после убийства закопали тело.

В ведомстве подтвердили, что Алхасова стала жертвой преступления и была жестоко убита.

"Сотрудникам управления уголовного розыска МВД Дагестана удалось выйти на след предполагаемых преступников и задержать их", – указали в министерстве.

Правоохранители также уточнили, что в свободное от работы время женщина занималась перевозками туристов. В день исчезновения она по заказу собиралась поехать к Сулакскому каньону и рассказала об этих планах мужу.

Ранее в Ачинске в Красноярском крае на улице обнаружили тело 16-летней девушки. 25 октября она ушла из дома знакомого и перестала выходить на связь с родственниками. В результате ее нашли рядом с проездом Авиаторов, однако признаков насильственной смерти на теле не было.

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