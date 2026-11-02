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02 ноября, 15:34

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"Известия": пропавшую в Дагестане таксистку нашли мертвой в горах

Пропавшую в Дагестане таксистку нашли мертвой в горах – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Тело пропавшей несколько дней назад 34-летней таксистки Динары нашли в горах Дагестана. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

30 октября женщина выехала из Махачкалы на машине Volkswagen Polo, после чего перестала выходить на связь. Позднее ее тело обнаружили в горной местности.

Предварительно, к случившемуся причастен муж погибшей Акиф и его знакомый Бага. В соцсетях появились сведения, что женщину якобы заманили на встречу, где на нее напали, а после убийства закопали тело.

Ранее в Туве нашли 10-летнюю девочку, которая пропала после того, как отправилась пасти овец и не вернулась домой. Ее искали правоохранители и спасатели.

По предварительным данным, в темное время суток девочка увидела огни Кызыла, спустилась с горы и вышла на дорогу, где ее заметил местный житель, управлявший автомобилем. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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