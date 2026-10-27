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27 октября, 12:53

Происшествия

В Ачинске на улице нашли мертвой 16-летнюю девушку

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В Ачинске в Красноярском крае на улице обнаружили тело 16-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, 25 октября она ушла из дома знакомого и перестала выходить на связь с родственниками. В результате девушку нашли рядом с проездом Авиаторов, признаков насильственной смерти на теле нет.

Следователи организовали процессуальную проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, девушка, предварительно, погибла от переохлаждения.

Ранее в Оренбурге нашли убитой объявленную в розыск 47-летнюю женщину. По данным СМИ, ее нашли мертвой в подвале частного дома, принадлежащего ее коллеге. Там же обнаружили хозяйку с ножевыми ранениями. По предварительным данным, именно она могла убить женщину.

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