РИА Новости: причиной убийства мужчины в Москве мог стать конфликт с экс-возлюбленной

Фото: МАХ/"Столичный СК"

Причиной убийства мужчины в центре Москвы мог стать конфликт с бывшей возлюбленной. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

Молодого человека нашли мертвым 22 октября в квартире жилого дома на Нижегородской улице. На его теле было ножевое ранение. По подозрению в убийстве задержана его бывшая девушка, возбуждено уголовное дело.

"По предварительной информации, между ними был конфликт, он пришел к ней пьяный", – рассказал собеседник агентства, добавив, что на крики прибежал охранник, который позже вызвал полицию и скорую помощь.

Как пишет телеграм-канал Baza, подозреваемую зовут Юлия, а погибшего Вадим. Во время ссор девушка якобы неоднократно применяла к молодому человеку силу.

По словам его близких, в конфликтах девушка набрасывалась на него, а он сам в ответ силы не применял. Молодой человек делился с родными, что у возлюбленной есть проблемы с психикой, и собирался вместе с ней обратиться к психологу.

По информации журналистов, подозреваемая занимается вебкамом. Погибший же увлекался ставками, проводил время в тематических чатах и регулярно оформлял микрозаймы. В какой-то момент денег ему перестало хватать даже на съем квартиры, и он решил расстаться с девушкой. Перед разрывом он написал ей прощальное письмо, где объяснил, что больше не справляется с расходами и намерен уехать домой.

Как указало СМИ, пара была знакома со школы: какое-то время они встречались в 9-м классе, а затем расстались. Девушка возобновила общение с молодым человеком, когда тот был в армии, и признавалась, что хочет быть рядом и иметь от него детей. Как отмечают родственники, молодой человек был сильно влюблен и после армии уехал к ней.

Ранее в селе Красный Яр Самарской области 18-летний пешеход напал на 46-летнего водителя во время дорожного конфликта. Инцидент произошел на Оренбургской улице. Молодой человек ударил мужчину ножом в область груди, в результате чего последний скончался.