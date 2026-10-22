В Москве задержали девушку по подозрению в убийстве экс-возлюбленного

Фото: MAX/"Столичный СК"

В Москве задержали девушку, которую подозревают в убийстве ее бывшего молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.

Тело мужчины обнаружили 22 октября в квартире жилого дома на Нижегородской улице. На теле были признаки насильственной смерти – ножевое ранение.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время бывшую девушку потерпевшего доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 53-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве приятеля. Во время распития спиртного он ударил знакомого в голову, от чего тот скончался. Тело погибшего фигурант расчленил и поместил в мусорные пакеты.