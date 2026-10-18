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18 октября, 15:34

Происшествия

Соучастники убийства женщины на Строгинском бульваре похитили 14,6 тыс долларов

Фото: MAX/"Следком"

Соучастники убийства женщины на Строгинском бульваре в Москве, действовавшие по указанию мошенников, похитили из сейфа не менее 14,6 тысячи долларов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Убийство произошло в марте 2026 года. Злоумышленники под видом правоохранителей убедили 16-летнюю дочь женщины впустить в квартиру 20-летнего футболиста клуба "Урал-2" Даниила Секача. По указанию кураторов он убил мать, после чего в течение суток удерживал подростка в квартире и похитил из сейфа деньги и ювелирные украшения.

В ходе расследования задержали еще несколько соучастников преступления. Футболист арестован, ему вменяют убийство, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Всего в уголовном деле фигурируют восемь человек. Среди них – четыре курьера, двое соучастников, координировавших действия курьеров и передававших адреса доставки имущества, а также девушка, которая передала футболисту орудия преступления и участвовала в передаче похищенного.

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