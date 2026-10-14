В Оренбурге нашли убитой объявленную в розыск женщину

Фото: MAX/"СУ СК России по Оренбургской области"

Тело жительницы Оренбурга, которая ранее пропала, обнаружили с признаками криминальной смерти. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Оренбургской области.

После исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным канала Mash, погибшей является медсестра реанимации новорожденных 47-летняя Венера Ю. Утром 9 октября она проводила дочь в школу, после чего не вышла на дежурство. На смену ее ждали 10 октября.

Согласно информации поисково-спасательного отряда "ОренСпас", в розыске участвовали правоохранители и волонтеры. В итоге женщину нашли мертвой в подвале частного дома в Оренбурге, принадлежащего ее коллеге. Там же обнаружили хозяйку дома 53-летнюю Лилию М. с ножевыми ранениями. По предварительным данным, она могла убить Венеру.

Как стало известно Mash, перед исчезновением медсестра сняла со счета крупную сумму. У ее коллеги Лилии М. были серьезные финансовые проблемы: долги тянулись у нее с 2009 года. Из-за частых кредитов и невозможности их выплатить женщину вносили в стоп-листы, по займам она постоянно получала отказы.

Также выяснилось, что в 2004 году Венеру Ю. оштрафовали за нарушение правил учета препаратов в детской реанимации и потерю 40 миллиграммов кетамина и 6 800 миллиграммов оксибутирата. После этого ее поставили на учет в наркологическом диспансере.

Ранее сообщалось, что фрагменты тела предпринимательницы Елены Церетели нашли в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве, а ее дочери – в гараже в ТиНАО. Кроме того, в квартире и гараже специалисты обнаружили схроны оружия и боеприпасов.

По данным правоохранителей, убитая Церетели являлась экс-супругой ресторатора Мамуки Церетели. Они числились учредителями ООО "Даник", которое с 1992 года занимается арендой и управлением недвижимостью.

Убийцей предпринимательницы и ее дочери оказался 47-летний уроженец Грузии Теймураз Гогиашвили. Правоохранителям удалось его задержать в Воронежской области. Злоумышленнику предъявили обвинения по статьям "Убийство двух лиц из корыстных побуждений" и "Незаконный оборот оружия". Он частично признал свою вину, однако мотивы преступления выясняются.

В результате Кузьминский суд Москвы арестовал Гогиашвили до 3 декабря.