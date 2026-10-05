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05 октября, 18:29

Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве предпринимательницы и ее дочери в Москве

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Кузьминский суд Москвы арестовал Теймураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина будет находиться под стражей до 3 декабря. Он обвиняется в убийстве двух лиц из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Гогиашвили рассказал суду, что является уроженцем Тбилиси, гражданином России и индивидуальным предпринимателем, не женат, имеет двух несовершеннолетних детей на иждивении, ранее не судим. По существу дела он не стал высказываться, лишь коротко отметил, что не возражает против ареста.

Из озвученных в ходе заседания документов также следует, что мужчина предпринимал попытки скрыться, а во время допроса дал признательные показания.

Фрагменты тела предпринимательницы 3 октября обнаружили в квартире дома на Жулебинском бульваре. Погибшей оказалась Церетели. Женщина являлась бывшей женой ресторатора Мамуки Церетели. Вместе они числились учредителями ООО "Даник", которое с 1992 года занимается арендой и управлением недвижимостью.

По подозрению в преступлении в Воронежской области задержали сожителя Церетели Гогиашвили. В его гараже правоохранители нашли тело дочери предпринимательницы, а также оружие и боеприпасы.

По данным СМИ, части тела женщины он пропустил через мясорубку, а ее дочь расчленил. Как указал адвокат Сергей Груздев, Гогиашвили может грозить пожизненное лишение свободы.

Задержанный по подозрению в двойном убийстве в Москве признался в преступлении

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