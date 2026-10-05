Юрист Груздев: обвиняемому в убийстве Елены Церетели и ее дочери может грозить пожизненное

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Обвиняемому в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери может грозить пожизненное лишение свободы после предъявления обвинения по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Сергей Груздев.

По словам юриста, при назначении наказания суд будет оценивать степень общественной опасности преступления, число жертв, личность обвиняемого, его мотив и вменяемость.

"Максимально возможное наказание – это пожизненное лишение свободы. Суд также будет смотреть непосредственно на поведение подсудимого после совершения преступления, раскаялся ли нападавший и признает ли он себя виновным", – уточнил Груздев.

Тело Церетели 3 октября обнаружили в квартире дома на Жулебинском бульваре в Москве. По подозрению в преступлении в Воронежской области задержали ее сожителя Теймураза Гогиашвили. В его гараже правоохранители нашли тело дочери предпринимательницы, а также оружие и боеприпасы.

После появления новых данных следствие изменило квалификацию обвинения, вменив мужчине двойное убийство, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов. Гогиашвили частично признал вину. По данным правоохранителей, части тела Церетели он пропустил через мясорубку, а ее дочь расчленил.

До этого в Омской области вынесли приговор 71-летнему мужчине, отправив его на 8 лет в колонию строгого режима за убийство супруги. В мае этого года во время совместного распития спиртного он нанес 68-летней жене не менее шести ударов ножом в шею. Причиной своего поступка осужденный назвал недовольство тем, как жена нарезала сало.