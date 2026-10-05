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05 октября, 11:35

Происшествия

Обвиняемый в убийстве предпринимательницы и ее дочери в Москве частично признал вину

Фото: MAX/"Следком"

Обвиняемый в убийстве женщины на юго-востоке Москвы и ее дочери, тело которой нашли в гараже в ТиНАО, частично признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

С участием мужчины следователи провели проверку показаний в гараже в Новой Москве и в квартире на Жулебинском бульваре. Там он подтвердил данные ранее показания. Обвиняемый отметил, что после убийств пытался скрыть следы, замывая кровь. Мотивы преступления еще выясняются.

Следователи предъявили мужчине обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство двух лиц из корыстных побуждений"), а также по статье 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Фрагменты тела женщины были обнаружены в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве 3 октября. Убитой оказалась предпринимательница Елена Церетели.

Предполагаемым убийцей оказался 47-летний мужчина, которого задержали в Воронежской области. В гараже фигуранта также нашли тело дочери погибшей. Кроме того, в его квартире и гараже были найдены схроны оружия и боеприпасов.

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