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Врачам не удалось спасти 16-летнего подростка, упавшего в вентиляционную шахту с высоты 22-го этажа в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По информации ведомства, медицинские работники ОКБ № 2 боролись за жизнь пациента, но спасти его не удалось из-за тяжести травм и состояния.

Инцидент произошел 14 ноября. Прокуратура заявила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Кроме того, ведомство организовало проверку, в ходе которой оценит действия и бездействие должностных лиц управляющей компании и территориальных органов системы профилактики.

Еще одно происшествие было зафиксировано в Малом Кисловском переулке в центре Москвы: в доме 3 мужчина упал в шахту лифта. По имеющимся данным, после падения он находился в сознании. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и личность пострадавшего.

