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Врачи оценивают состояние 16-летнего подростка из Тюмени, упавшего в шахту лифта с высоты 22-го этажа, как крайне тяжелое. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Инцидент произошел 14 ноября. Подросток выжил после падения в шахту. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь и госпитализировали в областную клиническую больницу № 2. Пациент находится в профильном отделении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Кроме того, ведомство инициировало проверку: оно оценит действия и бездействие должностных лиц управляющей компании и территориальных ведомств системы профилактики.

Ранее мужчина упал с крыши 16-этажного жилого дома в Набережных Челнах и выжил. Он приземлился на автомобиль. Пострадавший доставлен в Больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.

