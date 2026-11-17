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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, уточняющий порядок жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей.

Документ закрепляет единую учетную норму площади жилого помещения, по которой военнослужащего признают нуждающимся, – 15 квадратных метров на человека. Норма предоставления установлена на уровне 18 квадратных метров. Сейчас эти показатели определяет орган местного самоуправления в том населенном пункте, который выбрал для себя военнослужащий.

Как отмечалось в пояснительной записке, единый подход обеспечит равные возможности при реализации жилищных прав вне зависимости от места постановки на учет.

Закон также снимает барьер при признании военнослужащего нуждающимся в жилье. Если он уже получал помещение или денежные средства на его приобретение как член семьи другого военнослужащего либо иного гражданина, это не будет основанием для отказа. Условия для этого должны соответствовать требованиям закона.

Воспользоваться таким правом разрешат один раз. Исключение сделано для случаев улучшения жилищных условий.

Кроме того, корректируется порядок улучшения жилищных условий в период службы. Основаниями для этого станут вступление в брак, а также рождение или усыновление детей.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что очередь на жилье для военных уменьшится на 20 тысяч человек в 2026 году. Такой эффект даст ввод в эксплуатацию новых домов. В частности, в Московской области сдали многоэтажный жилой дом на 334 квартиры для военнослужащих и членов их семей.