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20 октября, 09:15

Общество

Участники "Миллиона призов" направили более 200 млн рублей на помощь бойцам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 200 миллионов рублей направили горожане через сайт программы "Миллион призов" на поддержку участников специальной военной операции и гуманитарную помощь жителям новых и приграничных регионов России, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Деньги складываются из городских баллов, которые москвичи получают за участие в электронных проектах "Активный гражданин", "Город идей", "Наш город", "Электронный дом" и других. Перечислить можно от 100 баллов, при этом число переводов не ограничено. Один балл равен одному рублю, то есть баллы превращаются в реальную помощь.

До 10 декабря 2026 года участники могут отдать на благотворительность и призовые баллы, полученные в розыгрышах акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва".

Инициатива действует с августа 2024 года. Ее проводит городская программа лояльности "Миллион призов" при поддержке фонда "Народный фронт. Все для победы!" и других некоммерческих организаций.

Первый заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Горбунов поблагодарил участников программы за неравнодушное отношение. Он отметил, что их вклад позволил закупить крупные партии бронежилетов, противоосколочные одеяла для защиты машин медиков, занятых эвакуацией раненых, и другие необходимые на передовой вещи.

"Для бойцов каждый груз, купленный благодаря поддержке обычных людей, – напоминание о том, что дома их любят и ждут с победой", – подчеркнул Горбунов.

Снаряжение и технику поставляют по заявкам самих военнослужащих, которые точно знают, что им нужно в конкретной ситуации. За счет собранных средств приобретают высокотехнологичное оборудование – детекторы дронов, а также средства радиоэлектронной борьбы, подавляющие сигналы управления беспилотниками.

В зону СВО отправляют автомобили повышенной проходимости – "Нивы" и УАЗы с противоосколочной защитой, способной спасти жизни бойцов в критический момент.

Мирным жителям помощь оказывают адресно, с учетом запросов тех, кто столкнулся с жизненными трудностями. Людям привозят генераторы, печки и воду в жилые дома и социальные объекты.

Многодетным семьям передают продукты, одежду, средства гигиены, одеяла, стиральные машины, микроволновые печи и стройматериалы для ремонта жилья, получившего повреждения. Детские дома и сады получают развивающие стенды, мебель и спортивный инвентарь.

Ранее сообщалось, что движение "Сети для СВОих" Войковского района Москвы передало в зону СВО свыше 50 тонн гуманитарных грузов за 9 месяцев. Активисты работают с бойцами адресно и отправляют посылки в госпитали, снабжая их необходимыми вещами и снаряжением.

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