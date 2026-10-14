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14 октября, 09:15

Общество

Представители столичного бизнеса объединились для помощи участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владельцы столичных магазинов, торговых центров и предприятий бытовых услуг регулярно отправляют в зону СВО гуманитарную помощь. Предприниматели передают бойцам средства личной гигиены, медицинские изделия, продукты длительного хранения, сезонную одежду и технику, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, бойцы получили гигиенические наборы от сотрудников супермаркетов в Замоскворечье, производства в Можайском и магазина в Богородском. Продукты и средства личной гигиены передал владелец цветочного магазина в районе Беговом. Работники цветочного магазина во Внукове и бизнесмены из Новомосковского административного округа отправили медицинские принадлежности.

Также от работников фермерского рынка в Вешняках военнослужащие получили шампуни, мыло и бритвы. Помощь оказали и сотрудники одного из магазинов в Восточном Измайлове, отправив посылки с салфетками, гелями для душа, зубными щетками и пастами, стиральными порошками.

Супермаркеты из Гольянова и магазин низких цен отправили средства личной гигиены. Владелица минимаркета с хозяйственными товарами передала бойцам свыше 100 единиц продукции. В районе Метрогородок помогают работники ресторана, а также магазина с товарами для дома и строительного. Они передали свыше 300 предметов гигиены.

Владельцы и арендаторы восьми торговых центров в районе Новокосино направили в зону спецоперации 8 тысяч гигиенических наборов и медизделий – перчаток, бинтов, масок, шприцов. Продуктовый магазин в районе Северное Измайлово также передал средства гигиены и хозяйственные товары.

Вместе с тем бойцы получают разнообразные консервы, крупы и сладкое. Кроме того, им передают одежду, включая термобелье, сапоги и куртки. Отправляют предприниматели также строительные материалы и технику – квадрокоптеры, автомобили.

Ранее сообщалось, что общественные советники Москвы с начала СВО доставили более 1,5 тысячи тонн гумпомощи военнослужащим на передовой и мирным жителям приграничья. Активисты объединяются в сообщества в каждом районе. Среди отправленного – окопные свечи и маскировочные сети. Также добровольцы передали более 40 тысяч теплых вещей.

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