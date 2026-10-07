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07 октября, 09:01

Общество

Участник московских ярмарок отправляет адресные посылки бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участник московских ярмарок Денис, который продает консервы и мясные продукты на нескольких городских площадках, вместе с супругой регулярно собирает и отправляет посылки с продуктами длительного хранения бойцам спецоперации. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В наборы предприниматель упаковывает не только собственный ассортимент, но и продукты, о которых попросили военнослужащие. Мужчина не ждет обращений через чаты и группы, а сам уточняет, какая помощь сейчас наиболее востребована.

"Сарафанное радио часто работает оперативнее, чем сообщества, к тому же так можно отправить посылку конкретному человеку. Я делаю это не для галочки, а от души и для нашего общего с этими ребятами будущего", – отметил он.

На каждой посылке продавец указывает номер воинской части и позывной бойца, чтобы помощь гарантированно дошла до адресата. Мужчина старается поддерживать связь с земляками, которые находятся на передовой, и всегда рад встретиться с ними, когда те бывают в родном городе.

Предприниматель не любит рассказывать об объемах и содержимом посылок. Он признается, что избегает публичности в этом вопросе, поскольку не ищет признания. По его словам, он лишь делает то, что считает своим долгом.

По словам мужчины, просьбы бойцов бывают довольно скромные. Основное требование – чтобы продукты не разбились и не испортились, так как путь посылок бывает долгим, а условия перевозки – непростыми.

Чаще всего военнослужащие просят тушенку и сгущенку. В числе последних запросов было сало в вакуумной упаковке. Питательный продукт долго не портится, а весит меньше, чем жестяные банки, поэтому его удобно брать с собой.

В свою очередь, активисты, общественные объединения, благотворительные фонды и религиозные организации юга Москвы с января по сентябрь направили бойцам спецоперации, медицинским подразделениям, жителям приграничных и новых территорий почти 650 тонн гуманитарных грузов.

В общей сложности они провели более 90 выездов. Гумпомощь собиралась с учетом потребностей воинских подразделений, госпиталей и мирного населения.

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