Жители юга Москвы организовали более 90 гуманитарных поездок в зону СВО

Фото: пресс-служба префектуры Южного административного округа города Москвы

Активисты, общественные объединения, благотворительные фонды и религиозные организации Южного административного округа Москвы с января по сентябрь 2026 года направили участникам СВО, медицинским подразделениям, а также жителям приграничных и новых регионов почти 650 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В общей сложности было организовано свыше 90 выездов. Гуманитарная помощь собиралась с учетом потребностей воинских подразделений, госпиталей и гражданского населения.

Активисты Донского района отправили в Херсонскую область и ДНР порядка семи тонн помощи. В состав груза вошли более 1,5 тонны продуктов, около 1,5 тонны одежды и обмундирования, примерно столько же детских вещей и игрушек, почти тонна медикаментов и перевязочных материалов для госпиталя в ДНР, а также тактические аптечки и маскировочные сети. Отправку организуют местные жители при содействии некоммерческих организаций.

Благотворительный фонд "Это Родина моя" в районе Зябликово передал в зону СВО девять квадрокоптеров, четыре комплекса радиоэлектронной борьбы, три многоцелевых беспилотника, три КамАЗа с пиломатериалами и стройматериалами, пять тонн воды и около 1,5 тысячи коробок с продуктами.

Кроме того, в районе действует волонтерский клуб "Паучки ZябликоVo", который поддерживает участников СВО и жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

От общественного объединения "Сембат" в воинские подразделения поступило 13,5 тонны гуманитарной помощи: тактическая форма, камуфляжные сети, продукты, инструменты, техника и стройматериалы.

В районе Чертаново Северное гуманитарную работу ведут общественные советники, приходы храмов, благотворительные и волонтерские организации. Общественные советники формируют партии гумпомощи весом от 600 килограммов, сбор проводится один-два раза в месяц. В такие партии входят средства связи, антидроновые пончо, камуфляжные сети, спальные мешки, генераторы, стройматериалы и продукты.

При храме Державной Иконы Божией Матери ежедневно изготавливают предметы первой необходимости для бойцов и собирают гуманитарную помощь. За девять месяцев 2026 года там сделали 310 камуфляжных сетей, 220 противодроновых штор, более 3,8 тысячи носилок, 150 окопных свечей, а также передали продукты, запчасти для машин и технику.

При храме в честь иконы Божией Матери "Нечаянная радость" шьют тактическую одежду, антидроновые плащи и постельное белье для госпиталей.

Гуманитарную помощь для участников СВО, военных госпиталей и жителей новых территорий собирают муниципальные и общественные объединения, активисты, учреждения культуры, ветераны и представители бизнеса. В районе Бирюлево Западное работает клуб "Сети для СВОих".

При участии районной администрации, депутатов, аппарата совета депутатов и общественных организаций были переданы генераторы, кровати, матрасы, гигиенические средства и окопные свечи. Для госпиталя в Луганске отдельно направлены средства реабилитации и медикаменты. Ветеранские организации передали одежду, гигиенические принадлежности и сладости.

Представители бизнеса предоставили топливо, запчасти, генераторы, автомобиль УАЗ и прибор ночного видения. Для детей на новых территориях районная администрация, аппарат совета депутатов и предприниматели собрали канцтовары.

В рамках проекта "Лето в Москве" на флагманской площадке в ЮАО в парке "Сосенки" работал пункт сбора гуманитарной помощи. За время его работы поступило более 500 единиц различных товаров – от консервов до одежды для детей и взрослых, а также письма для солдат.

Координацией гуманитарных инициатив на базе учреждений культуры в округе занимается Объединение культурных и досуговых центров ЮАО Москвы (ОКЦ ЮАО). Сбор гумпомощи ведется на базе библиотек и культурных центров ОКЦ ЮАО с момента открытия пунктов в марте 2026 года.

Также волонтеры движения "Под защитой" передали бойцам СВО свыше 350 тонн гуманитарного груза. Помощь для военнослужащих и гражданских лиц доставляют с учетом индивидуальных потребностей. Активисты отправляются в Донецк, а также в Курскую и Белгородскую области, где вручают необходимые предметы быта и организуют творческие вечера для военнослужащих.