Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Забайкалье

Фото: MAX/"МЧС Забайкальского края"

Семь человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с большегрузом в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло утром 30 сентября на федеральной трассе Чита – Иркутск. По данным полиции, травмы получили пять пассажиров автобуса, водитель автобуса и водитель грузовика.

По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Улан-Удэ – Чита – Агинское, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа ОМВД России "Улетовский" и сотрудники Госавтоинспекции.

По факту ДТП организована проверка. Представители надзорного ведомства оценят соблюдение требований безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

Ранее два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2112 со школьным автобусом ПАЗ в Башкирии. Среди них водитель легкового автомобиля и его 17-летний пассажир.

В местной прокуратуре добавили, что в автобусе находились 22 ученика и сопровождающий. Никто из них не пострадал.