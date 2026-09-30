Подачу воды полностью восстановили в Приморье после крупной аварии

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Специалисты полностью восстановили водоснабжение во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе. Об этом сообщает главк МЧС РФ по Приморью.

Аварию удалось устранить и системы начали заполнять водой. В частности, водоснабжение во Владивостокском и Артемовском городских округах, а также в Надеждинском округе полностью восстановлено, все потребители получают воду.

Кроме того, было восстановлено электроснабжение в Штыково, которое также было нарушено из-за этой аварии.

Подача воды остановилась с понедельника, 28 сентября после аварии на электростанции. По данным ГУ МЧС региона, без водоснабжения оставались более 650 тысяч человек и 224 социально значимых объекта.