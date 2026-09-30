Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за выходов животных к населенным пунктам

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На всей территории Забайкальского края с 29 сентября 2026 года был введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в мессенджере MAX.

Отмечается, что такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с участившимися случаями выхода диких животных, в первую очередь медведей, к населенным пунктам. По словам главы региона, ситуация требует особого внимания.

Ранее сообщалось, что медведь вышел к окрестностям села Тыргетуй в Забайкальском крае. Зверь находился неподалеку от школы. На место выезжала группа охотников.

Местные власти призвали жителей быть осторожными. Им рекомендовали не выходить в лес и на окраины села без крайней необходимости.