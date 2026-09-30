Останки пропавших моряков найдены на сгоревшем у берегов Камчатки "Триумфе"

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На сгоревшем сейнере "Триумф" у берегов Камчатки обнаружены останки погибших моряков. Об этом сообщили ТАСС в МСУТ на транспорте.

Следователи и криминалисты транспортного управления СК провели осмотр сгоревшего судна "Триумф". В ходе осмотра были обнаружены и извлечены останки тел погибших.

Назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы. Также проводятся другие следственные действия для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Судно воспламенилось у берегов Камчатки 25 сентября. Спасти удалось 25 из 29 членов экипажа. Их эвакуировал проплывающий мимо корабль "Персей", который прибыл на следующий день в Петропавловск-Камчатский для высадки людей на берег. Пострадали в результате ЧП 7 человек.

По факту случившегося было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.