Спасатели сообщили о невозможности буксировать горящее у берегов Камчатки судно

Фото: телеграм-канал "Морспасслужба"

Операцию по буксировке в порт Петропавловск-Камчатский рыболовного судна "Триумф", охваченного огнем у берегов Камчатки, перенесли на утро 28 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.

Спасатели не смогли высадиться на сейнер для осмотра и взятия на буксир. Причиной стало сильное дымление.

Судно воспламенилось у берегов Камчатки 25 сентября. Спасти удалось 25 из 29 членов экипажа. Их эвакуировал проплывающий мимо корабль "Персей", который прибыл на следующий день в Петропавловск-Камчатский для высадки людей на берег.

Также сообщалось, что 4 члена экипажа пропали без вести. Однако спустя время капитана "Триумфа"нашли. Поиски остальных продолжаются. Спасательное судно "Суворовец" уже прибыло к месту происшествия. К работам подключаются все проплывающие мимо корабли.

Пострадали в результате ЧП 7 человек. По факту случившегося было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Следователи рассматривают три основные версии возникновения пожара на судне: техническая неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа и нарушение правил технической эксплуатации судна.

