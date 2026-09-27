Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Москва стала лидером по числу участников всероссийской переписи воробьев «Воробьи на кустах». Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В летнем этапе акции, который проходил с 8 по 16 августа, в столице приняли участие 890 волонтеров, а всего по стране наблюдения провели более 8,5 тысяч человек.

В столице специалисты городских экоцентров департамента природопользования и охраны окружающей среды координировали работу участников, проводили обучающие занятия и помогали осваивать методику учета птиц. В этом году такие мероприятия посетили более 150 человек. Кроме того, специалисты проверяли анкеты с результатами наблюдений перед их отправкой в федеральную базу и выдавали волонтерам методические рекомендации.

Всего участники акции обследовали свыше 6,3 тысяч точек в 78 регионах России и насчитали более 102 тысяч воробьев. Наблюдатели также повторно проверяли территории, изученные в предыдущие годы, и искали новые места обитания птиц.

По сравнению с летом 2025 года итоговый показатель немного снизился, однако оказался заметно выше результата 2024-го. Организаторы связывают разницу с сезонными особенностями учета, а не с сокращением численности воробьев.

Летом птицы прячутся в густой листве, держатся небольшими семейными группами и ведут себя тише, чем зимой, когда собираются в стаи возле кормушек. Поэтому в августе их сложнее заметить и пересчитать.

По словам заместителя руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Натальи Чухраевой, для повышения точности наблюдений в этом году провели 24 семинара по распознаванию птиц.

Как и в двух предыдущих летних сезонах, чаще всего волонтеры фиксировали домовых воробьев – более 58,2 тысяч особей. Полевых воробьев насчитали свыше 32,2 тысяч. Еще в 11,5 тысяч случаев определить вид птицы не удалось. При этом доля неопознанных воробьев снизилась с 16,4% в 2025 году до 11,3% в текущем, что организаторы связывают с ростом навыков участников и качеством подготовки.

В Москве волонтеры обследовали 664 точки и насчитали более 11 тысяч воробьев. По числу участников столичный показатель оказался самым высоким среди регионов страны.

До этого Москва также становилась лидером зимнего этапа акции "Воробьи на кустах". Столичные участники выявили около 31 тысячи птиц. Второе место заняла Московская область (20 114), а третье – Санкт-Петербург (18 941).