Глава Якутии назвал сроки полного выхода Нерюнгринской ГРЭС на работу в штатном режиме

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Нерюнгринская ГРЭС в Якутии до конца года полностью начнет работать в штатном режиме. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе прямой линии.

"Подача тепла уже полностью в штатном режиме работает. В ближайшие недели должен быть завершен ремонт по второму энергоблоку, по первому энергоблоку тоже планируется в ближайшие месяцы проведение работ", – сказал Николаев.

Он отметил, что восстановительные работы после чрезвычайного происшествия шли в круглосуточном режиме. По словам главы региона, компетентные службы разбираются с причинами аварии.

22 сентября произошло возгорание трансформаторной подстанции и турбина машинного зала на территории Нерюнгринской ГРЭС. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров.

Пожар в тот же день был ликвидирован, пострадал работник ГРЭС 1993 года рождения. К ликвидации возгорания привлекали 50 человек и 16 единиц техники.

23 сентября в Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на ГРЭС. Через два дня теплоснабжение в Нерюнгринском районе было восстановлено, а в ночь на 26-е число энергетики запустили в работу энергоблок № 3.

