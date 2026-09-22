Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ликвидировано

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Огнеборцы потушили возгорание, которое произошло на территории Нерюнгринской ГРЭС в Якутии. Ведется устранение последствий пожара, сообщается на сайте АО "Дальневосточная генерирующая компания".

"Заявленный срок ремонта и причины отключения выясняются. Будет проведено тщательное расследование", – говорится в сообщении компании.

В организации добавили, что услуги электро- и теплоснабжения для потребителей Нерюнгринского района поставляются без ограничений.

О возгорании на Нерюнгринской ГРЭС стало известно в ночь на 22 сентября. Загорелись трансформаторная подстанция на энергоблоке № 1 и турбина в машинном зале станции.

Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров. В результате случившегося пострадал работник ГРЭС 1993 года рождения. К ликвидации пожара были привлечены 50 человек и 16 единиц техники.