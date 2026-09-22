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22 сентября, 23:18

Политика

Уиткофф и Кушнер встретились с главой МИД Ирана на полях Генассамблеи ООН

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников.

Переговоры прошли в штаб-квартире ООН и были сосредоточены на поиске пути к сделке между Тегераном и Вашингтоном. Встреча состоялась при посредничестве Пакистана и Катара, которые настойчиво добивались возвращения сторон к дипломатии и деэскалации конфликта.

Как передает гостелерадиокомпания Ирана, Аракчи озвучил Уиткоффу условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Среди них – незамедлительное снятие морской блокады, выплата всех заблокированных активов и прекращение войны на всех фронтах сопротивления.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что находится на этапе принятия решения по ситуации с Ираном и в ближайшее время ожидаются значительные крупные события. Он озвучил три возможных сценария: уничтожить Иран, позволить ему экономически ослабнуть или заключить сделку.

При этом СМИ сообщали о готовности американского лидера встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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