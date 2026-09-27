Один человек погиб в Энергодаре при атаке дрона ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мирная жительница погибла, еще два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в мессенджере MAX.

Атака произошла утром 27 сентября на улице Казацкая, дом № 25. Пострадавших доставили в городскую больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пухов выразил соболезнования родственникам погибшей.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 27 сентября нейтрализовали 96 украинских дронов над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, БПЛА были перехвачены над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

